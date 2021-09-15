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Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon hücum yükünü çeken ve taraftarların adeta sevgilisi halinde gelen Dimitris Pelkas, uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönüyor. Bir süredir takımla çalışan Yunan yıldız, Pereira'nın tercih etmesi halinde o maçta sahada olacak. Pelkas, lig öncesi yapılan 6 hazırlık maçında da oynadığı futbolla 'sezona damga vuracağım' mesajını vermişti. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:16
Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Fenerbahçe'nin hücum bölgesindeki anahtarı Dimitris Pelkas dönüyor... Sezon öncesi yapılan antrenmanda omuzundan sakatlanan Pelkas, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Yıldız ismin artık formasına kavuşması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 resmi maça çıkan ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları da oynayan Fenerbahçe'de yer alamayan Pelkas, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Sakatlıktan tamamen kurtulan 28 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Perşembe günü oynanacak karşılaşmada hücum hattındaki yerini alacak.

Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Pelkas, yeni sezon öncesi oynanan 6 hazırlık maçındaki performansıyla öne çıkmıştı. Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 asist yaparken, bir kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

BİR İYİ HABER DE FERDİ'DEN
Sakatlığı nedeniyle Sivas ile oynanan maçta forma giyemeyen Ferdi'den iyi haber geldi. Genç futbolcunun sakatlıktan kurtulduğu ve Frankfurt'a karşı oynayabileceği belirtildi.

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