Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Fenerbahçe'nin hücum bölgesindeki anahtarı Dimitris Pelkas dönüyor... Sezon öncesi yapılan antrenmanda omuzundan sakatlanan Pelkas, uzun süredir sahalardan uzak kalmıştı.
Yıldız ismin artık formasına kavuşması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 resmi maça çıkan ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları da oynayan Fenerbahçe'de yer alamayan Pelkas, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde sahaya çıkacak.
Sakatlıktan tamamen kurtulan 28 yaşındaki futbolcu, Eintracht Frankfurt ile Perşembe günü oynanacak karşılaşmada hücum hattındaki yerini alacak.