Fenerbahçe'de 'Sirtaki' zamanı! İşte Dimitris Pelkas'ın sahalara dönüş maçı

Yıldız ismin artık formasına kavuşması bekleniyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 resmi maça çıkan ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları da oynayan Fenerbahçe'de yer alamayan Pelkas, UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesinde sahaya çıkacak.