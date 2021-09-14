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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Diego Perotti'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerle sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yeni bir takım arayışına giren Diego Perotti, gitmek istediği ligi açıkladı. Arjantinli yıldız, İtalya ya da İspanya'da forma giymek istediğini duyurdu. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:07 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 17:07
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Diego Perotti'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni bir takım arayışına giren Diego Perotti'den önemli açıklamalar geldi.

Arjantinli yıldız, konuşmasında İtalya ya da İspanya'da forma giymek istediğini duyurdu.

"İTALYA YA DA İSPANYA..."
33 yaşındaki yıldız isim yaptığı konuşmada, "Eşimin Roma'da bir güzellike merkezi var ve her şeye rağman o bana Türkiye'de eşlik etti. Artık egzotik bir ülkeye gidemeyeceğimizin farkına vardık. İtalya ya da İspanya'dan gelecek bir fırsatı değerlendirebiliriz." dedi.

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