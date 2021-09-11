Hedef Devler Ligi

Yeni kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın lansmanı yapıldı. Ülker Stadı'ndaki törende teknik direktör Nihan Su ile menajerliğe getirilen Jessica Çarmıklı sözleşme imzaladı. Yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, kadın futbol takımının temellerini 2 yıl önce attıklarını belirterek, "Kızlarımızın yolu açık olsun. Bundan sonra sadece erkek çocukları değil, kız çocukları da çubuklu formamızı giymek için hayal kuracak. Umuyoruz ki kulübümüz bu anlamda da lokomotif olacaktır. Direkt olarak 1. Lig'den başlama talebimiz oldu, bir an önce karar verilmesini istiyoruz" dedi. Jessica Çarmıklı, hedeflerinin UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarışmak olduğunu dile getirirken, teknik direktör Su, "Pereira bize 'Üçlü sistemle oynayın, belki başarılı olan arkadaşlarımızı erkek takımına alırız' diye şaka yaptı" dedi.