Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu bombası!

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Okay Yokuşlu… Sarı-lacivertlilerin, 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu Celta Vigo'da forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcu için menajeri Batur Altıparmak ile temasa geçtiği iddia edildi. Forma giyemediği İspanyol ekibinden ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncunun transferinde tüm şartları zorlayan Kanarya'nın UEFA'ya bugün verilecek futbolcu listesi öncesi işi bitirmeyi hedefliyor. Bu arada uzun süre Galatasaray'ın gündeminde olan Okay için dün bir açıklama yapan menajeri Batur Altıparmak, "Galatasaray'dan teklif almadık" ifadelerini kullandı.

MAÇ KADROSUNA DAHİ GİREMEDİ

Celta Vigo'nun bu sezon La Liga'da oynadığı 3 maçta da kadroya alınmayan Okay, 2020-21'in ikinci yarısını da İngiliz ekibi West Bromwich'te kiralık tamamlamıştı. Celta ile La Liga'da 12 maça çıkan 27 yaşındaki ön libero, Premier Lig'de ise 12 karşılaşmada forma giydi.