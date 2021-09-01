Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe Diego Rossi transferini duyurdu!

Fenerbahçe Kulübü, MLS takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego" ifadelerine yer verildi.



Uruguaylı futbolcu 9 numaralı formayı giyecek.

"ÇOK HEYECANLIYIM, ÇOK MUTLUYUM"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki "Üzerine basarak söylemek istiyorum. Hocamız Diego Rossi'yi istedi. Diego Rossi'yi isteyen başka kulüpler de vardı. Biz atak davrandık. Diego Rossi de bizi tercih etti. Benim için oldukça uzun bir gün oldu. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olmak benim için bir onurdur. Fenerbahçe'nin maçlarını geçmişte izledim. Bu sezona aldığı galibiyetlerle başladı Fenerbahçe. Kadroda iyi oyuncular var. Benim de hedefim bu iyi başlayan sezonda takıma faydalı olabilmek." dedi.