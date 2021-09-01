Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi'ye duygusal veda! "Harika bir oyuncu..."

Fenerbahçe'nin yeni transfer Diego Rossi'ye LAFC'den duygusal bir veda geldi. Kulüp başkanı John Thorrington, Rossi'nin ayrılığına ilişkin konuştu.

"ONUN HARİKA BİR OYUNCUYA DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK..."

Thorrinron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, Diego için heyecan verici bir adım. Artık Avrupa'da mücadele edecek. Diego, ilk günden itibaren hem saha içinde, hem de saha dışında bu kulübün yükselmesine yardım etti. Ona, sonsuza kadar minnettar olacağız. O artık Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde oynayacak. Onun harika bir oyuncuya dönüştüğünü görmek heyecan verici olacak. Böylelikle, yetenekleri geliştirme tutkumuzun ne kadar işe yaradığını da görmüş olduk." dedi.

Öte yandan anlaşmanın kiralık olduğu aktarıldı.