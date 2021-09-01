Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Perotti'nin sözleşmesini feshetti!

Süper Lig'de milli araya Trabzonspor ile birlikte lider giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak olan isimlerin de merak edildiği sarı lacivertlilerde, ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Kanarya'da, Samatta ve Lemos kiralık olarak takımdan ayrılırken, sakatlıklardan dolayı bir türlü forma şansı bulamayan Diego Perotti'nin de sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

PEROTTI'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Diego Perotti, Fenerbahçe ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya "Şimdi her konuda doğruları söylemekte özgürüm." yorumunu düştü.

BİR PAYLAŞIM DAHA!

Diego Perotti, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabına yaptığı yorumun ardından bir açıklama daha yaptı. Tecrübeli oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Yakında olan bütün gerçeği anlatacağım" ifadesini kullandı.



