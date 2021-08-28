Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması planlanan futbolcular üzerinde çalışıyor. Bu isimlerden biri olan Nabil Dirar ise Sarı-Lacivertli yönetime zorluk çıkarmaya devam ediyor.

NABIL DIRAR 1 YILLIK ALACAĞINI İSTİYOR

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Nabil Dirar, sözleşme feshi için 1 yıllık alacağı olan 1,5 milyon euronun tamamını talep ederken kendisine gelen teklifleri de düşük bularak bir bir geri çeviriyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Fenerbahçe yönetimi, Nabil Dirar'la sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürürken, temaslardan sonuç alınamaması halinde tecrübeli futbolcuyu kadro dışı bırakacak.

ERSUN YANAL'IN İSTEĞİYLE SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

4 yıl önce Monaco'dan 3,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Nabil Dirar'ın sözleşmesi 5 Kasım 2019 tarihinde, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın isteğiyle 3 yıllığına uzatılmıştı