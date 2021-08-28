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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne?

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Süper Lig'e Adana Demirspor ve Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki sarı-lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi sakatlarda son durum ne? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:08
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlarda son durum ne?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı 2 karşılaşmadan 6 puan çıkaran, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maçını da kazanarak gruplara kalan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini ligin yeni temsilcisi Altay karşısında da sürdürmek istiyor.

2 OYUNCU EKSİK 2 OYUNCUNUN DURUMU ŞÜPHELİ

Fenerbahçe, Altay karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın durumunda ise gelişme gözlendi. İrfan ve Novak'ın oynaması zor görünse de durumları maç saati belli olacak.

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