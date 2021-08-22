Balde bombası

Helsinki ile oynanan Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının ardından basının karşısına geçen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "4 transfer yapacağız" ifadesini kullanmıştı. Koç'un bu sözlerinin ardından sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıran Kanarya'nın gündemine yeni yıldızlar da eklendi. Son olarak Avrupa kaynaklı haberlerde Fenerbahçe'nin Monaco'nun yıldızı Keita Balde için görüşmelere başladığı iddia edildi.

30 MİLYON EURO!

2017-2018 sezonu öncesi 30 milyon euro bedelle Lazio'dan transfer olduğu Monaco'da beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki kanat, bu süreçte İnter ve Sampdoria'ya kiralandı. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 25 lig maçına çıkan Senegalli yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol attı, 1 de asist yaptı. Watford ve Valencia'nın da istediği yıldız oyuncuyu bir yıllık kiralamanın ardından satın alma opsiyonlu kadrosuna katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı kaydedildi.