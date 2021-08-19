Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Watford’a
Yeni transferleri oynatabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan F.Bahçe, Ozan Tufan’ı Premier Lig’e gönderiyor. Milli futbolcu için Watford’un teklifi masada. Ozan dün idmana katılmadı. Satışın 500 bin euro kiralama+7.5 milyon euro zorunlu satın alma şeklinde olacağı öğrenildi.
Yeni transferleri oynatabilmek için oyuncu satışına ihtiyacı olan F.Bahçe, Ozan Tufan'ı Premier Lig'e gönderiyor. Milli futbolcu için Watford'un teklifi masada. Ozan dün idmana katılmadı. Satışın 500 bin euro kiralama+7.5 milyon euro zorunlu satın alma şeklinde olacağı öğrenildi.