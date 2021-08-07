Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Min-Jae Kim transferini duyurdu! Min-Jae Kim kimdir?

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın 3'lü savunma ile oynama kararı sonrasında, Caulker'ı da gözden çıkartan sarı lacivertlilerin savunmaya bir takviye yapması bekleniyordu.

Kanarya'dan bu doğrultuda beklenen hamle geldi. Fenerbahçe, 24 yaşındaki stoper Min-Jae Kim'in İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelecektir.