Haberler Kimdir Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim kimdir? Min-Jae Kim kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim kimdir? Min-Jae Kim kaç yaşında?

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, stoper bölgesine bir takviye daha yaptı. Kanarya, Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan forması giyen Min-Jae Kim'i kadrosuna kattı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim kimdir? Min-Jae Kim'in istatistikleri neler? Min-Jae Kim kaç yaşında ve piyasa değeri ne kadar? İşte Min-Jae Kim ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 23:21
Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim kimdir? Min-Jae Kim kaç yaşında?

15 Kasım 1996 tarihinde Güney Kore'de dünyaya gelen Min-Jae Kim, futbola ülkesinin Suwon THS takımında başladı. Yonsei University, Gyeongju KHNP ve Jeonbuk Hyundai takımlarında da forma giyen Güney Koreli stoper, Ocak 2019'da 5.25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında BJ Guoan'a transfer oldu. Kariyerinde çıktığı 119 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 1.90 boyundaki stoperin Çin ekibiyle olan sözleşmesi Aralık 2021'e kadar devam ediyordu. Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 32 kez terleten Min-Jae Kim'in güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

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