Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük kaos! Yeni transferlere lisans çıkartılamadı

Fenerbahçe yeni sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala büyük bir kaos yaşıyor. Elinde 37 sözleşmeli futbolcu bulunan Sarı-Lacivertliler gözden çıkarılan isimlerle bir türlü yollarını ayıramıyor. Takvim'in haberine göre; Yüksek maaşları nedeniyle bu futbolculara kulüp bulamayan yönetim, limiti yetmediği için yeni transferler Serdar Dursun ve Caulker'a lisans çıkarılamadı.



SOSA VE ZAJC'IN DA LİSANSI YOK!

Aynı şekilde Jose Sosa, Zajc, Berke ve Samatta gibi isimlerin de lisansları yok. Fenerbahçe yönetimi 8 gün sonra Avrupa Ligi için UEFA'ya kadrosunu gönderecek. Ancak şu anda elde lisansı çıkarılmış sadece 16 futbolcu var.



SAMATTA'NIN OPSİYONU DEVREDE

Lisansı olan isimlerden biri de kadro dışı kalan Caner. 10 gün sonra A.Demir ile karşılaşacak olan Fener'de Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunlu opsiyonun devreye girişi de işleri zorlaştırıyor.