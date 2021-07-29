Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe , uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.

Akşam'ın haberine göre; Listenin ilk sırasında Vedat Muriqi var. Kosovalı golcü konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Lazio Teknik Direktör Sarri'nin "kiralanabilir" raporu sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler, bu transferde büyük bir yol aldı.