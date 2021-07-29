Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.
Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.
Akşam'ın haberine göre; Listenin ilk sırasında Vedat Muriqi var. Kosovalı golcü konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Lazio Teknik Direktör Sarri'nin "kiralanabilir" raporu sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler, bu transferde büyük bir yol aldı.
Transferin önümüzdeki hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.