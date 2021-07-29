Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, eski oyuncusu Vedat Muriqi için devreye girmişti. Kanarya, Lazio'nun yeşil ışık yakmasının ardından Muriqi transferinde önemli mesafe kat etti. İşte Muriqi'nin açıklanacağı tarih ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Akşam'ın haberine göre; Listenin ilk sırasında Vedat Muriqi var. Kosovalı golcü konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Lazio Teknik Direktör Sarri'nin "kiralanabilir" raporu sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler, bu transferde büyük bir yol aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri! İşte açıklanacağı tarih... (FB spor haberi)

Transferin önümüzdeki hafta başına kadar açıklanması bekleniyor.

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