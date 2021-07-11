Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mauricio Lemos’un Aris işi olmadı

Son dakika transfer haberleri: Mauricio Lemos’un Aris’e transferinde kulüpler anlaşamadı. Yunan ekibinin, Uruguaylı stoperi bedelsiz kiralamak istediği, Fenerbahçe’nin ise sözleşmeye 2.5 milyon euro’luk zorunlu satın alma maddesi eklemek istemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi. (FB spor haberi)
Mauricio Lemos'un Aris'e transferinde kulüpler anlaşamadı. Yunan ekibinin, Uruguaylı stoperi bedelsiz kiralamak istediği, Fenerbahçe'nin ise sözleşmeye 2.5 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi eklemek istemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığı bildirildi.