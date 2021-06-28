Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin resmen Kasımpaşa'da!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin resmen Kasımpaşa'da!

Son dakika transfer haberi: Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde, kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Harun Tekin'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadı. Kaleci rotasyonunda Altay Bayındır ve Berke Özer'i düşünen yönetim, deneyimli file bekçisine veda etti. Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin, bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki eldivenin 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:15 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 18:25
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin resmen Kasımpaşa'da!

Fenerbahçe'de Harun Tekin'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmadı ve yollar ayrıldı. Birçok Süper Lig ekibiyle görüşmeler yapan Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki kaleci, İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonunda Bursaspor'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, 47 karşılaşmada görev aldı. Tekin kalesinde 51 gol görürken, 18 maçta kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

SON DAKİKA