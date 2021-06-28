Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Harun Tekin resmen Kasımpaşa'da!

Fenerbahçe'de Harun Tekin'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon kullanılmadı ve yollar ayrıldı. Birçok Süper Lig ekibiyle görüşmeler yapan Harun Tekin, Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki kaleci, İstanbul ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonunda Bursaspor'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu, 47 karşılaşmada görev aldı. Tekin kalesinde 51 gol görürken, 18 maçta kalesini gole kapattı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak Fenerbahçe takımının formasını giyen Harun Tekin, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.