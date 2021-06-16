Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

Son dakika transfer haberi: 'nin için önerdiği rakam belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... 'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. 'u renklerine bağlayan sarı-lacivertli kulüp, için de teklifini yaptı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin detayları... ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 10:09
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

'de geçtiğimiz sezon taraftarlarını üzen , yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler 'un ardından yaz transfer döneminde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre kanat transferi için çalışmalarını sürdüren 'de yeniden sesleri yükseliyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. 'nin 4 milyon euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon euro istediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

FABIO MARTINS KİMDİR?

24 Temmuz 1993 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Martins, kariyerine Porto altyapısında başladı. Braga, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao formaları giyen 27 yaşındaki geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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