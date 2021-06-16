Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un ardından yaz transfer döneminde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertliler Serdar Dursun'un ardından yaz transfer döneminde önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu.
Yönetim, sezonu Suudi kulübü Al Shabab'ta kiralık geçiren Martins için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'luk opsiyon teklifinde bulunduğu ancak Braga'nın 8 milyon euro istediği öğrenildi.
FABIO MARTINS KİMDİR?
24 Temmuz 1993 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Martins, kariyerine Porto altyapısında başladı. Braga, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao formaları giyen 27 yaşındaki Fabio Martins geçen sezon Al Shabab formasıyla 24 maçta 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.