Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Fabio Martins için önerdiği rakam belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden Fabio Martins sesleri yükseliyor. Sarı-lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu.