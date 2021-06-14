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Son dakika haberi: Boniek'ten flaş Fenerbahçe ve Sousa açıklaması! "İlgi var"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin teknik direktör arayışlarında birçok isim gündeme gelirken, , , ve gibi isimler ön plana çıkmıştı. Bununla beraber adı geçen isimlerden biri de, şu anda ile beraber EURO 2020'de olan olmuştu. 50 yaşındaki Portezkili teknik adamın geleceğine ilişkin Başkanı Zbigniew Boniek konuşurken, sarı lacivertlilerin Sousa'ya ilgisinin olduğunu doğruladı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 13:39
Son dakika Fenerbahçe haberi: Boniek'ten flaş Fenerbahçe ve Sousa açıklaması! "İlgi var"

'nin teknik direktör adayları arasında olan ancak henüz ciddi bir girişiminin olmadığı ifade edilen ile ilgili Polonya'dan flaş bir açıklama geldi.

Zbigniew Boniek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin, başarılı teknik adam ile ilgilendiğini itiraf etti.

"BU SADECE SÖYLENTİ DEĞİL, İLGİ VAR"
Zbigniew Boniek, EURO 2020'nin ardından 'nın Fenerbahçe'nin başına geçebileceğine dair söylentilerin sorulmasının ardından, "Bu bir söylenti değil, ilgi var. Çeşitli kulüplerin hocamızla ilgilendiğini biliyorum ve duydum. Ancak bizimle bir sözleşmesi var ve burada kendini çok iyi hissediyor." dedi.

Paulo Sousa daha önce 1 İsviçre Şampiyonluğu ve 1 Şampiyonluğu elde etmişti.

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