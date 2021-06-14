Son dakika Fenerbahçe haberi: Boniek'ten flaş Fenerbahçe ve Sousa açıklaması! "İlgi var"

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olan ancak henüz ciddi bir girişiminin olmadığı ifade edilen Paula Sousa ile ilgili Polonya'dan flaş bir açıklama geldi.

Polonya Futbol Federasyonu Zbigniew Boniek, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin, başarılı teknik adam ile ilgilendiğini itiraf etti.

"BU SADECE SÖYLENTİ DEĞİL, İLGİ VAR"

Zbigniew Boniek, EURO 2020'nin ardından Paulo Sousa'nın Fenerbahçe'nin başına geçebileceğine dair söylentilerin sorulmasının ardından, "Bu bir söylenti değil, ilgi var. Çeşitli kulüplerin hocamızla ilgilendiğini biliyorum ve duydum. Ancak bizimle bir sözleşmesi var ve burada kendini çok iyi hissediyor." dedi.

Paulo Sousa daha önce 1 İsviçre Şampiyonluğu ve 1 İsrail Lig Şampiyonluğu elde etmişti.



