Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Son dakika transfer haberi: 'den 'ye çalımı!

Son dakika spor haberi: 'nun genç yeteneği transferin gözdesi konumuna geldi. Geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki forvet ile Süper Lig devi 'nin bir süredir ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin temaslarını sürdürdüğü oyuncuya flaş bir talip çıktığı ortaya çıktı. Almanya Bundesliga'nın iddialı takımlarından RB 'in Enis Destan'ın peşine düştüğü belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:28
Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

TFF 1. Lig'de geçen sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 'nun genç forveti 'la Bundesliga ekiplerinden RB 'in ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için nabız yokladığı ifade edildi. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay istediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

RB yönetiminin önümüzdeki günlerde Almanya'da Altınordulu kurmaylarla bir araya gelerek temasları sıklaştıracağı ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın gelişimini sürdürmesi için Avrupa'ya göndermeyi planladığı Enis, Süper Lig kulüplerinden 'nin de listesinde yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Ümit Milli Takım'ın yanı sıra bir kez A Milli Takım'a davet edilen genç santrfor da kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istiyor. daha önce 2016'da milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga takımı Freiburg'a göndermişti.

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