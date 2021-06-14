Son dakika transfer haberi: Leipzig'den Fenerbahçe'ye Enis Destan çalımı!

Bundesliga'da sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman kulübünün 18 yaşındaki golcü için nabız yokladığı ifade edildi. Kırmızı-lacivertli formayla ligde 29 karşılaşmada 13 gol, 3 asistle oynayan Enis için yönetimin 3 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki transferinden yüzde 30 pay istediği bildirildi.



