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Son dakika transfer haberleri | 3 yıl daha 'de!

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Ligi'nde final serisinde 'e kaybeden, 'de ise play-off turunda engelini aşamayan , yeni sezon öncesi çalışmalarına erken başladı. Takımı büyük ölçüde yenileyecek olan sarı lacivertliler, ilk imzayı iç transferde attırdı. , ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:29
Son dakika FB transfer haberleri | Dyshawn Pierre 3 yıl daha Fenerbahçe'de!

Geçtiğimiz sezon ING Basketbol Ligi'nde final serisinde 'e kaybeden, 'de ise play-off turunda engelini aşamayan , yeni sezon öncesi çalışmalarına erken başladı.

Takımı büyük ölçüde yenileyecek olan sarı lacivertliler, ilk imzayı iç transferde attırdı. , ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, imzayı bu görselle duyurdu;



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Beko kadrosuna 2020-21 sezonunun başında katılan ve gösterdiği performansla EuroLeague'in en iyi forvetlerinden biri olarak kendisini kanıtlayan Dyshawn Pierre ile takımımız arasındaki anlaşma, 2+1 yıllık sözleşmeyle 2023-2024 sezonunun sonuna dek uzatılmıştır.

Dyshawn Pierre, bu sezon EuroLeague'de 36 maçta forma giydi ve ortalama 24 dakika parkede kaldığı mücadelelerde 9.1 sayı (%61.4 iki sayı, %41.7 üç sayı, %88 serbest atış), 3.3 ribaund, 2.0 asist ve 11.9 verimlilik puanı ortalamaları üretti.

Başarılı oyuncumuz, bu performansı sayesinde EuroLeague Oyuncular Birliği tarafından EuroLeague'de ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında "En İyi Oyuncu" seçildi.

Bu anlaşmanın Kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Dyshawn Pierre'ye Fenerbahçe forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz.

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