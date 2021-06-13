Borre transferi için Fenerbahçe de devreye girdi! Beşiktaş ve Inter'in ardından...

Haziran 2021'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı golcü Santos Borre için kulüpler adeta sıraya girmiş durumda. Yıldız golcüyü bonservissz kadrosuna katmak isteyen takımlar, oyuncunun yetkilileriyle görüşmelere devam ediyor.

Arjantin basınında konu ile ilgili yer haberde, Borre'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdüren River Plate ile beraber Beşiktaş'ın da oyuncuya ilgilisinin olduğu yazıldı.

F.BAHÇE DE KERVANA KATILDI

Öte yandan Santos Borre ile ilgilenen takımlar arasına Fenerbahçe, Inter, Milan ve Lazio'nun da katıldığı ifade edildi.

Santos Borre, bu sezon 17 müsabakada rol almış ve 8 gol 2 asist üretmişti.



