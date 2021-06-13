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Borre transferi için de devreye girdi! ve Inter'in ardından...

Son dakika haberi... 'ın da transfer listesinde bulunduğu ifade edilen için, yeni bir iddia ortaya atıldı. Arjanintin basınında yer alan bilgilere göre Haziran 2021'de kulübü River Plate ile sözleşmesi sona erecek Santos Borre'nin talipleri her geçen gün artıyor. Yıldız golcüyü isteyen takımlar arasına siyah beyazlılarla beraber , Inter, Lazio ve Milan da katıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 19:26 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 19:26
Borre transferi için Fenerbahçe de devreye girdi! Beşiktaş ve Inter'in ardından...

Haziran 2021'de River Plate ile sözleşmesi sona erecek Kolombiyalı golcü için kulüpler adeta sıraya girmiş durumda. Yıldız golcüyü bonservissz kadrosuna katmak isteyen takımlar, oyuncunun yetkilileriyle görüşmelere devam ediyor.

Arjantin basınında konu ile ilgili yer haberde, Borre'nin sözleşmesini yenilemek için görüşmelerini sürdüren River Plate ile beraber 'ın da oyuncuya ilgilisinin olduğu yazıldı.

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Öte yandan Santos Borre ile ilgilenen takımlar arasına , Inter, Milan ve Lazio'nun da katıldığı ifade edildi.

Santos Borre, bu sezon 17 müsabakada rol almış ve 8 gol 2 asist üretmişti.

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