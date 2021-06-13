Fenerbahçe, bu sezon güçlü bir kadro kurmasına karşın Sivasspor maçında alınan mağlubiyet sonrası şampiyonluk yolunda büyük yara almış ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım Beşiktaş olmuştu. Kanarya, gelecek sezon, geçtiğimiz sezon yaşadığı hataları yapmamak adına ince eleyip sık dokumaya başladı.
Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından dünyaca ünlü teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler; Rafael Benitez, Lucien Favre, Paulo Fonseca, Marco Silva gibi marka isimlere teklif götürdü ve görüşmelerini sürdürüyor.
Bununla beraber Kanarya, gelecek sezonun kadro planlaması için de önemli atılımlarda bulunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Caulker ve Borini ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, yeni gelecek hocanın kararına göre oyunculara resmi imzayı attıracak.