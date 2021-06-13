Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerde gündem bir yandan başkanlık seçimleri ve teknik direktör seçimi olurken, diğer yandan da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon 'ın PAOK ekibinden 'ı kadrosuna katan ve düşük maliyetle yüksek verim alan Kanarya, yeniden Yunan pazarına dönmüş durumda. Komşu basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda yapacağı transferler için talimat verdiği o menajerlik firmasının oyuncusu için atağa kalkmaya hazırlanıyor. 'ın da transfer hedefinde olan Kostas Fortounis için Fenerbahçe'nin planı da belli oldu. İşte Fenerbahçe'de yaşanacak Kostas Fortounis gelişmesi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 18:33
Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

, bu sezon güçlü bir kadro kurmasına karşın Sivasspor maçında alınan mağlubiyet sonrası şampiyonluk yolunda büyük yara almış ve sezon sonunda ipi göğüsleyen takım Beşiktaş olmuştu. Kanarya, gelecek sezon, geçtiğimiz sezon yaşadığı hataları yapmamak adına ince eleyip sık dokumaya başladı.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından dünyaca ünlü teknik adamlarla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler; Rafael Benitez, Lucien Favre, Paulo Fonseca, Marco Silva gibi marka isimlere teklif götürdü ve görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Bununla beraber Kanarya, gelecek sezonun kadro planlaması için de önemli atılımlarda bulunmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Caulker ve Borini ile prensip anlaşmasına varan , yeni gelecek hocanın kararına göre oyunculara resmi imzayı attıracak.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

MENAJERLİK FİRMASINA TALİMAT VERİLECEK
Öte yandan sarı lacivertliler, orta saha bölgesi için de yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Rogon menajerlik ile müşterek çalışmalarını sürdüren , oyuncunun haklarının elinde bulunduğu Yunan 10 numara için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Yunan basınında konu ile ilgili yer alan haberde (sportime.gr) 'nin, teknik direktör konusunda Rogon menajerliğe tam yetki verdiği ve görüşmelerin bu firma vasıtasıyla devam ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Bununla beraber 'nin için de girişimlerde bulunulabileceği ve Yunan 10 numara için her an bir atağa kalkabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

G.SARAY DA İSTİYOR
Öte yandan için kapıyı çalan ilk kulübün olduğu, sarı kırmızılıların, oyuncunun yetkilileriyle temas halinde olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

KOSTAS FORTOUNIS KİMDİR?
16 Ekim 1992'de 'ın Trikala şehrinde dünyaya gelen , 10 numara pozisyonunda oynuyor. 1.83 boyundaki Fortounis, iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Kariyerine Olympiakos'un altyapısında başlayan Fortounis, daha sonra AO Trikala, Asteras Tripolis, Kaiserslautern formalarını giydi ve 2014-15 sezonundan bu yana Olympiakos formasını terletiyor.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Fortounis, bu sezon toplamda 46 müsabakada forma giydi ve 9 gol 13 asist üretti. Öte yandan Yunan yıldız, istikrarlı bir grafik sergilerken, 2336 dakika sahada kalmayı başardı.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

TECRÜBE ABİDESİ
Fortounis, milli takım alt yaş kategorilerinde de forma giyerken, U19'da 15 maç 1 gol, U21'de 14 maç 4 gol, A Milli Takım'da 54 maç 9 golle oynadı.

Fenerbahçe Kostas Fortounis için düğmeye basıyor! Menajerlik şirketine transfer talimatı...

Şu anda transfermarkt verilerince Fortounis'e 8 milyon euro değer biçilirken, 2019'da Olympiakos ile sözleşme yenileyen Fortounis'in kontratı Haziran 2023'e dek sürüyor.

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