MENAJERLİK FİRMASINA TALİMAT VERİLECEK

Öte yandan sarı lacivertliler, orta saha bölgesi için de yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Rogon menajerlik ile müşterek çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncunun haklarının elinde bulunduğu Yunan 10 numara Kostas Fortounis için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Yunan basınında konu ile ilgili yer alan haberde (sportime.gr) Fenerbahçe'nin, teknik direktör konusunda Rogon menajerliğe tam yetki verdiği ve görüşmelerin bu firma vasıtasıyla devam ettiği kaydedildi.