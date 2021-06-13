Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek sezon kadrosunu 3 kulvarda mücadele edecek kuvvetli bir takım haline getirmek isteyen Fenerbahçe, Bursaspor 'un genç yıldızı Batuhan Kör 'ü gündemine aldı.

STEVEN CAULKER

Aytemiz Alanyaspor formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Süper Lig devlerinin radarında yer alıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor İngiliz futbolcu için görüşmeşlerini sürdürüyor. Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu