Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto 'de 2014 yılından bu yana şampiyon olamayan Fenerbahçe, gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak. Deneyimli bir teknik direktör ile çalışacak olan Kanarya'da transfer listesi de hazır. Fırsat transferlerini de kovalayan sarı lacivertlilerin gündemine , , gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 15:57
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

BATUHAN KÖR

Gelecek sezon kadrosunu 3 kulvarda mücadele edecek kuvvetli bir takım haline getirmek isteyen Fenerbahçe, 'un genç yıldızı 'ü gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

formasıyla iyi bir performans sergileyen ve sözleşmesi sona eren , devlerinin radarında yer alıyor. , Fenerbahçe ve İngiliz futbolcu için görüşmeşlerini sürdürüyor. Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

Kanarya'nın gündemindeki yerini koruyor. 'ye deneyimli bir partner arayan Kanarya, Inter ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu için temasları sıklaştırdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

JAN HURTADO

Scout ekibi sezon boyunca izlediği oyuncularla ilgili raporunu yönetime sundu. Bragantino'nun genç forveti radara giren oyuncular arasında yer alıyor. Olumlu rapor verilen futbolcu için girişimler başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

DANIELE RUGANI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren Daniele Rugani'yi gündemine aldı. Kanarya, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı..

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Batuhan Kör, Dianele Rugani, Steven Caulker... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

Aleksandar Mitrovic için ısrar sürüyor. Yıldız golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden teklifini iletti.

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