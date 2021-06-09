Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Oussama Tannane'yi İstanbul'a getiriyor!

Son dakika transfer haberi: 'yi 'a getiriyor!

Son dakika transfer haberleri... 'de yeni sezona iddialı ve alternatifi bol bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, titiz bir transfer çalışması yürütüyor. Sarı-lacivertli takımın gündeminde önemli isimler var. Kadrosuna katmak istediği futbolcularla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir atak yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı futbolcu 'yi transfer görüşmeleri yapmak üzere 'a getiriyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 13:27
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Oussama Tannane'yi İstanbul'a getiriyor!

'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen , yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Kadrosunu genişletmeyi amaçlayan sarı-lacivertlier, dört koldan transfer çalışmalarını yürütüyor. Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Faslı orta saha oyuncusu 'yi transfer görüşmesi yapmak üzere 'a davet etti. Fenerbahçe'nin geçen hafta 'de oynayan Tannane ile Amsterdam'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuyla her konuda anlaştığı ifade edildi.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR? MEVKİSİ NE? YAŞI KAÇ?

23 Mart 1994 yılında 'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyerine altyapısında başladı. , , , Saint-Etienne, ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de 'nın formasını terletti.

SON DAKİKA