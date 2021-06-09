Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Oussama Tannane'yi İstanbul'a getiriyor!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada tamamlayarak taraftarlarını üzen Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor. Kadrosunu genişletmeyi amaçlayan sarı-lacivertlier, dört koldan transfer çalışmalarını yürütüyor. Fenerbahçe'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane'yi transfer görüşmesi yapmak üzere İstanbul'a davet etti. Fenerbahçe'nin geçen hafta Vitesse'de oynayan Tannane ile Amsterdam'da bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuyla her konuda anlaştığı ifade edildi.

OUSSAMA TANNANE KİMDİR? MEVKİSİ NE? YAŞI KAÇ?

23 Mart 1994 yılında Fas'ta dünyaya gelen Oussama Tannane, kariyerine Ajax altyapısında başladı. PSV, Utrecht, Heerenveen, Saint-Etienne, Las Palmas ve Vitesse gibi kulüplerde forma giyen 27 yaşındaki on numaranın, Vitesse ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Baş mevkisi on numara olan Tannane, sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faslı futbolcunun aynı zamanda Hollanda pasaportu da mevcut. Öte yandan geride bıraktığımız sezon, tüm kulvarlarda 34 maça çıkan tecrübeli isim 8 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi. Ta, 11 kez de Fas Milli Takımı'nın formasını terletti.

