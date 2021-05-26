Banega iddiası

Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için onlarca oyuncu ortaya atılmaya başladı. Gustavo'nun yeni sezon öncesi gideceği konuşulurken, orta saha için Ever Banega iddia edildi. 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu Arap ekibi Shabab'tan ayrılmak istediği belirtilen 32 yaşındaki orta sahanın da menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği ileri sürüldü. Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedilen Tangocu'nun senelik 2 milyon euro istediği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu transferi beklemeye aldığı ifade edildi.