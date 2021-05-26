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iddiası

Listesinde birçok isim bulunan için onlarca oyuncu ortaya atılmaya başladı. Gustavo'nun yeni sezon öncesi gideceği konuşulurken, orta saha için iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Banega iddiası

Transfer listesinde birçok isim bulunan için onlarca oyuncu ortaya atılmaya başladı. Gustavo'nun yeni sezon öncesi gideceği konuşulurken, orta saha için iddia edildi. 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu ekibi 'tan ayrılmak istediği belirtilen 32 yaşındaki orta sahanın da menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği ileri sürüldü. 'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedilen Tangocu'nun senelik 2 milyon euro istediği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu transferi beklemeye aldığı ifade edildi.

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