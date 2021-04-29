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Son dakika haberi: Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu

Son dakika maçı haberi: 'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lk beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:10 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 23:33
Son dakika Fenerbahçe haberi: Alanyaspor Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu

'in 38. haftasında deplasmanda Aytemiz ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lk beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü , maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonluk yolunda, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sezon başından beri inandıkları bir sistem var. Güçlü ve iyi organizasyonu olan bir takım. Onları tebrik ederek giriş yapayım. Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz.

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