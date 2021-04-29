Son dakika Fenerbahçe haberi: Alanyaspor Fenerbahçe maçının ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lk beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım teknik direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Şampiyonluk yolunda, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sezon başından beri inandıkları bir sistem var. Güçlü ve iyi organizasyonu olan bir takım. Onları tebrik ederek giriş yapayım. Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz.