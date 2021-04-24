Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan Harun Tekin, FBTV'ye konuk oldu. Tecrübeli file bekçisi, "Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve bütün maçları kazanarak şampiyon olacağız" dedi. İşte Harun'un açıklamaları: "Şampiyonluk başka bir duygu. İnşallah Fenerbahçe'de bunu yaşarım. Güzel bir aile olduk. Başkanımız, hocamız, herkes inanıyor. Rakipler hırsımızı ve isteğimizi görüyor. Tökezlemeye başladılar. Maçlarımızı alırsak şampiyonuz. Altay Bayındır güçlü bir insan ve inşallah güçlü bir şekilde aramıza dönecektir. Sakatlığımda sürekli beni aradı. Şimdi ben onu arıyorum ve birbirimize destek oluyoruz. Sakatlığım kariyerimin en zor anlarıydı. Yüzümde ciddi kırıklar oldu. Sonrasında herkes destek verdi, atlattım."

PENALTIDA RAKİBİMİ STRESE SOKUYORUM

2013-14 sezonundan bu yana 23 penaltının 10'unu kurtaran Harun bu konudaki başarısını şöyle anlattı: "Penaltıda son ana kadar bekliyorum, rakibimi strese sokuyorum. Penaltı aslında vuran oyuncu avantajında olan bir şey. Ben analiz ediyorum, hislerimi de kullanıyorum, bazen şans da yanımda oluyor. Ancak her şeyin başı çalışmak."