Haberler Fenerbahçe Tökezlemeye başladılar

Tökezlemeye başladılar

Harun, “Rakipler hırsımızı ve isteğimizi görüyor. Tökezlemeye başladılar. 3 puan farka bakmıyoruz. Maçları alırsak şampiyonuz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Tökezlemeye başladılar

Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan , FBTV'ye konuk oldu. Tecrübeli file bekçisi, " ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve bütün maçları kazanarak şampiyon olacağız" dedi. İşte Harun'un açıklamaları: "Şampiyonluk başka bir duygu. İnşallah 'de bunu yaşarım. Güzel bir aile olduk. Başkanımız, hocamız, herkes inanıyor. Rakipler hırsımızı ve isteğimizi görüyor. Tökezlemeye başladılar. Maçlarımızı alırsak şampiyonuz. Altay Bayındır güçlü bir insan ve inşallah güçlü bir şekilde aramıza dönecektir. Sakatlığımda sürekli beni aradı. Şimdi ben onu arıyorum ve birbirimize destek oluyoruz. Sakatlığım kariyerimin en zor anlarıydı. Yüzümde ciddi kırıklar oldu. Sonrasında herkes destek verdi, atlattım."

PENALTIDA RAKİBİMİ STRESE SOKUYORUM

2013-14 sezonundan bu yana 23 penaltının 10'unu kurtaran Harun bu konudaki başarısını şöyle anlattı: "Penaltıda son ana kadar bekliyorum, rakibimi strese sokuyorum. Penaltı aslında vuran oyuncu avantajında olan bir şey. Ben analiz ediyorum, hislerimi de kullanıyorum, bazen şans da yanımda oluyor. Ancak her şeyin başı çalışmak."

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