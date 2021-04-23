Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den anlamlı hareket! Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi yaptı

'den anlamlı hareket! Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi yaptı

'nin yıldız oyuncusu , nedeniyle Down sendromlu 'e imzalı forma gönderdi. Özil'in 67 numaralı imzalı forması 'da yaşayan Down sendromlu 2010 doğumlu Efe Şahin'e Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı tarafından teslim edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 16:24
Mesut Özil'den anlamlı hareket! Down sendromlu çocuğa 23 Nisan sürprizi yaptı

Türk asıllı Alman oyuncu , sosyal sorumluluk projeleriyle güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Özil'in için gönderdiği 67 numaralı imzalı forması 'da yaşayan Down sendromlu 2010 doğumlu 'e Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı tarafından teslim edildi. Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efe yavrumuz sevgisiyle bilinen çok özel bir evladımız. Onu mutlu ettiği ve birbirinden güzel hediyeleri yolladığı için başarılarıyla her zaman gurur duyduğumuz Mesut Özil'e ve bu güzelliğe vesile olanlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi. Özdemir, Özil'in bu tarz projelerde örnek olduğunu ve bu jestinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.


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