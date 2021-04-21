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Haydi !

Sarı-lacivertli basketbolcular, çeyrek final serisi ilk maçında bugün Moskova’ya konuk olacak. 20.00’de başlayacak maç ’ten yayınlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Haydi Fenerbahçe!

Bu sezon kötü başladığı 'nde play-off çeyrek finallerine kalmayı başaran , bugün ilk sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin güçlü takımlarından Moskoval ile karşılaşacak. Moskova'da oynanacak ilk maç saat 20.00'de başlayacak ve 'ten yayınlanacak. Serideki ikinci karşılaşma da 23 Nisan'da yine Moskova'nın sahası 'da oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını 'e yazdıracak. Temsilcimiz, 'nde ekibine karşı oynadığı 29 maçın 9'unu kazandı.

'SAVAŞIRSAK KAZANIYORUZ'

F.Bahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, CSKA ile oynanacak maçlar öncesi şunları söyledi: "Savaşırsak kazanıyoruz. Yeter ki işi bırakmayalım. Oyuncularımızın savaşacaklarına inanıyorum. Sakat olan çok kısa sürede ayağa kalktı. Bir terslik olmazsa Vesely, serinin üçüncü maçından itibaren aramıza katılacaktır."

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