Haydi Fenerbahçe!

Bu sezon kötü başladığı THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek finallerine kalmayı başaran Fenerbahçe Beko, bugün ilk sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin güçlü takımlarından CSKA Moskoval ile karşılaşacak. Moskova'da oynanacak ilk maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports3'ten yayınlanacak. Serideki ikinci karşılaşma da 23 Nisan'da yine Moskova'nın sahası Megasport Arena'da oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde Rus ekibine karşı oynadığı 29 maçın 9'unu kazandı.

'SAVAŞIRSAK KAZANIYORUZ'

F.Bahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, CSKA ile oynanacak maçlar öncesi şunları söyledi: "Savaşırsak kazanıyoruz. Yeter ki işi bırakmayalım. Oyuncularımızın savaşacaklarına inanıyorum. Sakat olan Vesely çok kısa sürede ayağa kalktı. Bir terslik olmazsa Vesely, serinin üçüncü maçından itibaren aramıza katılacaktır."