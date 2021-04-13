Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Cocu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu ve Ferdi Kadıoğlu detayını da aktardı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları: