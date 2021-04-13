Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Fk'yı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Fk'yı sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Transferde hareketli günler yaşanırken, usta isim de sarı lacivertlilerin yıllar önceki o gerçeğini açıkladı.
Cocu'nun teknik direktör olduğu dönemle ilgili bilinmeyenleri açıklarken, transfer bombasını da duyurdu.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Cocu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu ve Ferdi Kadıoğlu detayını da aktardı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Cocu, Fenerbahçe'ye teknik direktör olduğu dönemde NEC takımından Henrik Larson'un oğlu Jordan'ın transfer edilmesini istemiş.
FERDİ TERCİH EDİLMİŞTİ
Ama Fenerbahçe, o dönemde Ferdi'yi tercih etmiş. Şimdilerde Jordan Larson'u B. Dortmund istiyor.
Hem de Real Madrid'in transferi için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Haaland'ın yerine...