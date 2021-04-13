Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: 'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: 'de 'yı mağlup eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Usta isim sarı lacivertlilerin yıllar önceki o gerçeğini açıkladı. Cocu'nun teknik direktör olduğu dönemle ilgili bilinmeyenleri açıklarken, transfer bombasını da duyurdu. İşte o gerçek ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 12:07
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

'de 'yı sahasında 3-1 mağlup eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Transferde hareketli günler yaşanırken, usta isim de sarı lacivertlilerin yıllar önceki o gerçeğini açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Cocu'nun teknik direktör olduğu dönemle ilgili bilinmeyenleri açıklarken, transfer bombasını da duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Cocu ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu ve Ferdi Kadıoğlu detayını da aktardı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Cocu, 'ye teknik direktör olduğu dönemde NEC takımından Henrik Larson'un oğlu Jordan'ın transfer edilmesini istemiş.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

FERDİ TERCİH EDİLMİŞTİ

Ama , o dönemde Ferdi'yi tercih etmiş. Şimdilerde Jordan Larson'u B. Dortmund istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! Cocu Ferdi ve 100 milyon Euro...

Hem de Real Madrid'in transferi için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Haaland'ın yerine...

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