Kahveler bu kez Mert Hakan’dan!

Yıldız futbolcu, 3 hafta sonra 11’de çıktığı maçta perdeyi açan isimdi, bu sezon 4. golünü kaydetti.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:00Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de ilk kez 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, dün sahanın yıldızlarındandı. Oyunun iki yönünü de kullanan MHY, gol perdesini açan isimdi. 56. dakikada şık bir gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı. 87 dakika sahada kalan Mert, attığı golün yanı sıra istatistiklerde de öne çıktı. 55 kez topla buluşan MHY, yüzde 86 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, 2 de isabetli şut çekti. Bu arada Mert'in golü sonrası İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile yaşadığı gol sevinci de dünün öne çıkan karelerinden oldu.