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Kahveler bu kez ’dan!

Yıldız futbolcu, 3 hafta sonra 11’de çıktığı maçta perdeyi açan isimdi, bu sezon 4. golünü kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Kahveler bu kez Mert Hakan’dan!
yönetimindeki 'de ilk kez 11'de sahaya çıkan , dün sahanın yıldızlarındandı. Oyunun iki yönünü de kullanan MHY, gol perdesini açan isimdi. 56. dakikada şık bir gole imza atan 26 yaşındaki futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı. 87 dakika sahada kalan Mert, attığı golün yanı sıra istatistiklerde de öne çıktı. 55 kez topla buluşan MHY, yüzde 86 pas isabetiyle oynadı, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, 2 de isabetli şut çekti. Bu arada Mert'in golü sonrası ve ile yaşadığı gol sevinci de dünün öne çıkan karelerinden oldu.
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