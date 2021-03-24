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'den 28. şampiyonluk paylaşımı!

ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu'na 1959 yılından önceki şampiyonlukların da sayılması için başvuruda bulunmuştu. Sarı-lacivertliler bu başvurunun ardından kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 16:38
Fenerbahçe'den 28. şampiyonluk paylaşımı!
1959 yılı öncesinde kazandığı 9 şampiyonluğun 'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için 'ye başvuran 'den yeni bir paylaşım geldi.

Kulübün resmi twitter adresinden şu paylaşım yapıldı;

" Futbol Birinciliği ve Milli Küme şampiyonları Türkiye'yi 'nda () temsil etmedi. Bu yüzden ulusal şampiyonluk hesabına katılamazlar -YANLIŞ-)

Bu iki organizasyonun şampiyonları 'ne katılmadı çünkü Şampiyonlar Ligi henüz başlamamıştı! Şampiyonlar Ligi, 'nın 1954 yılında kurulmasının ardından ilk defa 1955-56 sezonunda düzenlendi. dönemi ise 1924-1951 arasını kapsıyor. Dolayısıyla UEFA'nın kurulmasından ve Şampiyonlar Ligi'nin oynanmaya başlamasındanh önceki bir dönemdeki ulusal şampiyonların sırf bu sebepten ötürü sayılmaması akla ve mantığa aykırıdır. 'da hiçbir ülke ulusal şampiyonluklarının sayımını kulüpler arasındaki uluslararası turnuvaların başlama tarihine dayandırmaz. Öyle olsa Avrupa Liglerinin hepsinde şampiyonluklar sayılmaya 1955-56 sezonunda başlardı -DOGRU-)
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