Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe durmuyor!.. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı bitiriyor.
Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe durmuyor!.. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu Aaron Boupendza'yı bitiriyor.
Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak. Başkan Ali Koç'un Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, Rus ekibi Krasnodar'ın teklifini geri çeviren Boupendza'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' dediği belirlendi. Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcunun haziran ayında 4 yıllık imza atması bekleniyor.
Hatayspor'la anlaşan Fenerbahçe ay sonunda Akdeniz kulübüyle yeni stadının açılış maçında karşılaşacak.
Bordeaux'dan bedelsiz şekilde transfer olan Boupendza ligde 19 gole imza attı. Fenerbahçe'nin Hatay'a 6-7 milyon Euro civarında bir para ödeyeceği öğrenildi.
AKINTOLA DA RADARA GİRDİ
Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri ola David Akintola'yı da gündemine aldı.
Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.
Bu sezon Hatayspor formasıyla ligde 24 maça çıkan Akintola 6 gol atarken, 3 de asist yaparak yıldızlaştı.
CISSE VE SAMATTA TOPUN AĞZINDA
Hataylı Aaron Boupendza ile el sıkışan Fenerbahçe hayal kırıklığı yaratan forvetleriyle sezon sonunda yolları ayıracak.
Sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'ye veda edilecek. Mbwana Samatta ise en uygun şartlarda elden çıkarılmaya çalışılacak.