Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Son dakika FB haberleri | Boupendza 'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

'de sezon sonunda ipi göğüslemeyi hedefleyen , gelecek senenin takımını kurmaya da başladı. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler önceliği forvet hattına vermişti. Kanarya, 'de gol krallığı listesinde zirvede bulunan Hataysporlu Boupendza ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 00:10
Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Hem yaz hem de ara transfer döneminin şampiyonu olan durmuyor!.. Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesi de çok flaş bir hamle yaptı. Yönetim, sezonun en flaş ismi olan Hataysporlu 'yı bitiriyor.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Devre arasında da gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Gabonlu forvet, sezon biter bitmez büyük bir ihtimalle Fenerbahçeli olacak. Başkan 'un Başkanı ile görüşerek prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

'in haberine göre, Rus ekibi 'ın teklifini geri çeviren Boupendza'nın Sarı-Lacivertliler'e 'evet' dediği belirlendi. 'ın da istediği yıldız futbolcunun haziran ayında 4 yıllık imza atması bekleniyor.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

'la anlaşan ay sonunda Akdeniz kulübüyle yeni stadının açılış maçında karşılaşacak.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

'dan bedelsiz şekilde transfer olan Boupendza ligde 19 gole imza attı. 'nin 'a 6-7 milyon Euro civarında bir para ödeyeceği öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

AKINTOLA DA RADARA GİRDİ

'nın transferinde büyük mesafe kat eden , 'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri ola 'yı da gündemine aldı.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Bu sezon formasıyla ligde 24 maça çıkan Akintola 6 gol atarken, 3 de asist yaparak yıldızlaştı.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

CISSE VE SAMATTA TOPUN AĞZINDA

Hataylı ile el sıkışan hayal kırıklığı yaratan forvetleriyle sezon sonunda yolları ayıracak.

Son dakika FB haberleri | Boupendza Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli ve sözleşme şartları

Sözleşmesi bitecek olan Papiss Cisse'ye veda edilecek. Mbwana Samatta ise en uygun şartlarda elden çıkarılmaya çalışılacak.

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