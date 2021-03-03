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’de hedef 7’de 7

teknik patronu , ’nda oynanacak 7 maçı da kazanacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Kadıköy’de hedef 7’de 7

Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takım olan , sahasında ise tam 5 yenilgi aldı. 'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, 'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör , "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Ligin 28. haftasında 'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde 'in dışında belinde ağrılar bulunan da idmanda yer almadı. 'nın ilk 15 dakikası basına açık olan idmanın son bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.

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