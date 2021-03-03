Kadıköy’de hedef 7’de 7

Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, sahasında ise tam 5 yenilgi aldı. Kadıköy'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Erol Bulut, "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Ligin 28. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde Caner Erkin'in dışında belinde ağrılar bulunan Sadık da idmanda yer almadı. Kanarya'nın ilk 15 dakikası basına açık olan idmanın son bölümünde taktik çalıştığı öğrenildi.