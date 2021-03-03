İrfan Can Kahveci: Hayalimdeki takımla şampiyon olacağım

Ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla dün ilk kez basının karşısına çıktı. Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği yıldız futbolcu, ilk olarak hangi takımın taraftarı olduğuyla ilgili net konuştu. İrfan, "Fenerbahçe ile 2-3 yıldır adım geçiyordu. Yakınlarım, en yakın arkadaşlarım da bilir, hangi takımı tuttuğumu. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum. Burada olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcunun öne çıkan sözleri şunlar:

İDOLLERİMDEN BİRİ

"Geçen sezon Başakşehir'de şampiyonluk yaşadım, F.Bahçe'de de şampiyonluk yaşayarak 2 sene üst üste şampiyon olmak isterim. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak daha anlamlı olacak. Şanslı olduğum konular var. İzlediğim futbolcularla oynama fırsatım oldu. Mesut Özil, dünyanın en iyi oyuncularından. Ondan öğreneceğim çok şey var. İdollerimden biriydi. Ondan ne kadar şey kendime katabilirsem kar. Her sene kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah buradan Avrupa'ya gideceğim. Bunu da Mesut ağabeyin sayesinde yapabilirim."

"KULÜBÜ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Çok içinde bulunamadım takımın ama dışarıdan gözlemledim. Dışarıdan kulübü karıştırmak isteyenler oluyor. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Takım arkadaşlarım Trabzon'da iyi mücadele etti. Bu mücadele sürdükçe mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Kadro durumuyla ilgili endişem yok. 11'de oynamak için elimden geleni vereceğim. Daha önce hiçbir açıklama yapmadım. Benim isteklerim doğrultusunda Fenerbahçe'ye geldim."

'HOCAMIZ ŞANS VERİRSE SAHADA OLACAĞIM'

Sakatlıktan tamamen kurtulduğunu söyleyen İrfan, "Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olacağım. İnşallah sakatlıksız belasız bir sezon geçiririm. Fenerbahçe formasıyla sahada olduğum sürece hiçbir mevkiinin önemi yok" diye konuştu.

HEDEFI LA LIGA

Kariyer planlamasıyla ilgili de konuşan yıldız futbolcu, şunları söyledi: "Ben hep söylemişimdir. İspanya Ligi'ni (La Liga) kendime daha uygun görüyorum. Avrupa'ya giderken F.Bahçe'nin çıkarları doğrultusunda gideceğim."