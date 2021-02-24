Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Son dakika spor haberleri: 'de takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Spor Toto 'in 27. haftasında pazar günü 'a konuk olacak , zorlu maçın hazırlıklarını sürdürürken, 'den gelen haber yüzleri güldürdü. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde 'den kadrosuna kattığı başarılı futbolcu, sakatlığını atlatıp ilk kez takımla çalıştı. İşte detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:44
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

'in 27'nci haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.30'da başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

İRFAN CAN KAHVECİ TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte ile antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

'nun çekilen MR sonucunda büyük ölçüde iyileşme görülürken, özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı. ise belindeki ağrı sebebiyle tedavi gördü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Sarı-lacivertli ekip, pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SON DAKİKA