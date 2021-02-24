Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımla çalıştı! İşte o görüntüler

Süper Lig 'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor 'a konuk olacak Fenerbahçe , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.