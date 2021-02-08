Derbikatörden ‘derbizede’ye

Fenerbahçe derbilerdeki üstünlüğünü kaybetti. Kanarya geçen sezona kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a özellikle iç sahada oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurmuştu. Üç rakibi karşısında da Kadıköy'deki kaybetmeme serileri son bulan sarı-lacivertliler bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Galatasaray'a da 1-0 mağlup olup ezeli rakibine karşı Kadıköy'de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe şayet bu iki maçı kazanmış olsaydı 54 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde lider olacaktı.