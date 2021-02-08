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Derbikatörden ‘derbizede’ye

geçen sezona kadar , ve 'a özellikle iç sahada oynadığı maçlarda büyük üstünlüğünü kaybetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 21:10 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Derbikatörden ‘derbizede’ye

derbilerdeki üstünlüğünü kaybetti. Kanarya geçen sezona kadar , ve 'a özellikle iç sahada oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurmuştu. Üç rakibi karşısında da 'deki kaybetmeme serileri son bulan sarı-lacivertliler bu sezon evinde Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Galatasaray'a da 1-0 mağlup olup ezeli rakibine karşı Kadıköy'de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe şayet bu iki maçı kazanmış olsaydı 54 puanla en yakın rakibinin 9 puan önünde lider olacaktı.

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