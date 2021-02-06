Haberler Fenerbahçe "Lider bitireceğiz"

"Lider bitireceğiz"

, “Derbiye lider çıkacağız, inşallah da lider bitireceğiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 22:27 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
"Lider bitireceğiz"

Başkanı , 'ı yenmek istediklerini söyledi. toplantısının ardından konuşan Koç, "Lider çıkacağız inşallah da lider bitireceğiz. Önemli bir maç. Her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan biri. Kazanınca şampiyon olmuyorsunuz, kaybedince de biten şeyler olmuyor. Sakatlıklarımız talihsiz anda geldi ama kadro derinliğimiz bunun için var. Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur umarım. İnşallah da biz kazanırız" ifadelerini kullandı. Ali Koç, " oynayacak mı?" sorusuna ise "Doktorlar bilir" karşılığını verdi.

AHMET NUR ÇEBİ'YE TEBRİK
Fenerbahçe, 'nın başkanlığa seçilen Başkanı 'yi kutladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Vakfın 11. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder; yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

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