Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ı yenmek istediklerini söyledi. Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Koç, "Lider çıkacağız inşallah da lider bitireceğiz. Önemli bir maç. Her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan biri. Kazanınca şampiyon olmuyorsunuz, kaybedince de biten şeyler olmuyor. Sakatlıklarımız talihsiz anda geldi ama kadro derinliğimiz bunun için var. Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur umarım. İnşallah da biz kazanırız" ifadelerini kullandı. Ali Koç, "Gustavo oynayacak mı?" sorusuna ise "Doktorlar bilir" karşılığını verdi.

AHMET NUR ÇEBİ'YE TEBRİK

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığa seçilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kutladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Vakfın 11. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik eder; yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.