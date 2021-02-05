Luiz Gustavo 'nun Galatasaray derbisinde oynayamayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de oynanan derbiyi cezası nedeniyle kaçıran tecrübeli futbolcunun dizindeki ödemden dolayı hareket kabiliyetinin zorlaştığı ve yarın sahaya çıkamayacağı belirtildi.

Tedavisi süren 33 yaşındaki futbolcunun yalnızca Galatasaray sınavını değil daha sonra oynanacak iki karşılaşmayı da sakatlık nedeniyle kaçırabileceği ifade edildi.