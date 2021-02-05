Fenerbahçe'nin gözü kulağı Brezilyalı yıldızındaydı. Tedavisine devam edilen sambacı için sağlık ekibi seferberlik ilan ederken, dün kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin gözü kulağı Brezilyalı yıldızındaydı. Tedavisine devam edilen sambacı için sağlık ekibi seferberlik ilan ederken, dün kötü haber geldi.
Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisinde oynayamayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de oynanan derbiyi cezası nedeniyle kaçıran tecrübeli futbolcunun dizindeki ödemden dolayı hareket kabiliyetinin zorlaştığı ve yarın sahaya çıkamayacağı belirtildi.
Tedavisi süren 33 yaşındaki futbolcunun yalnızca Galatasaray sınavını değil daha sonra oynanacak iki karşılaşmayı da sakatlık nedeniyle kaçırabileceği ifade edildi.
EROL BULUT'UN B PLANI HAZIR
Hatay maçının ardından Gustavo'nun durumunu sürekli takip eden teknik direktör Erol Bulut, B planını devreye sokacak.
Gustavo'nun yokluğunda Sosa ile Ozan'ı orta alanda oynatacak olan Bulut, bu ikilinin önünde de Mert Hakan Yandaş'a görev verecek.
Kanatlarda Thiam-Valencia, en uçta da geçtiğimiz maçta yedek soyunan Samatta forma giyecek.