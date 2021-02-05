Haberler Fenerbahçe Gustavo derbide yok! B planı devrede

derbide yok! B planı devrede

Sambacının kesin olarak derbide oynayamayacağı açıklandı. Artık gözler Sosa-Ozan-Mert üçlüsünde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:48 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo derbide yok! B planı devrede

'nin gözü kulağı Brezilyalı yıldızındaydı. Tedavisine devam edilen sambacı için sağlık ekibi seferberlik ilan ederken, dün kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo derbide yok! B planı devrede

'nun derbisinde oynayamayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de oynanan derbiyi cezası nedeniyle kaçıran tecrübeli futbolcunun dizindeki ödemden dolayı hareket kabiliyetinin zorlaştığı ve yarın sahaya çıkamayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo derbide yok! B planı devrede

Tedavisi süren 33 yaşındaki futbolcunun yalnızca sınavını değil daha sonra oynanacak iki karşılaşmayı da sakatlık nedeniyle kaçırabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo derbide yok! B planı devrede

EROL BULUT'UN B PLANI HAZIR

Hatay maçının ardından 'nun durumunu sürekli takip eden teknik direktör , B planını devreye sokacak.

Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo derbide yok! B planı devrede

'nun yokluğunda Sosa ile Ozan'ı orta alanda oynatacak olan Bulut, bu ikilinin önünde de Mert Hakan Yandaş'a görev verecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı Gustavo derbide yok! B planı devrede

Kanatlarda Thiam-Valencia, en uçta da geçtiğimiz maçta yedek soyunan Samatta forma giyecek.

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