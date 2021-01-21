Sivasspor Fenerbahçe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un golünü Yatabare atarken Fenerbahçe'nin golünü penaltıdan Enner Valencia kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor'un puanı 24 olurken Fenerbahçe 39 puana ulaştı.



FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SON BULDU!

Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak.



SOSA 3 MAÇ ARADAN SONRA SAHADA!

Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından sahadaki yerini aldı. Deneyimli orta saha, 65. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi.