Haberler Fenerbahçe Sivasspor Fenerbahçe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 20. hafta maçında sahasında 'yi konuk etti. 'den canlı yayınlanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. 'ndaki zorlu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sivasspor'un golü 'den gelirken Fenerbahçe'nin golünü penaltıdan kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:10
Sivasspor Fenerbahçe 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Demir Grup , 'yi ağırladı. 'ndaki karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un golünü atarken Fenerbahçe'nin golünü penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla Sivasspor'un puanı 24 olurken Fenerbahçe 39 puana ulaştı.


FENERBAHÇE'NİN SERİSİ SON BULDU!
Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Süper Lig'de pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak.


SOSA 3 MAÇ ARADAN SONRA SAHADA!
Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından sahadaki yerini aldı. Deneyimli orta saha, 65. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna girdi.

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