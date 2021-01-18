Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.
Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrılmıştı.
Havalimanında açıklamalarda bulunan Özil, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" derken, tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.