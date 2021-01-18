Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

Havalimanında açıklamalarda bulunan Özil, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" derken, tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.