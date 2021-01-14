Fenerbahçeli Altay Bayındır eleştiriler sonrası hesabını dondurdu

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduran Altay Bayındır, sarı lacivertli camianın 'ordinaryüs' lakaplı Lefter Küçükandonyadis ve tribün liderlerinden Sefa Kalya'yı ölüm yıldönümünde mesaj atarak andı.

Altay Bayındır'ın Sefa Kalya'yı anması sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı. Altay'ın attığı mesajın altına yoğun eleştiri geldi.

HESABINI DONDURDU

Bunun üzerine Altay Bayındır Twitter hesabını dondurdu. Altay'ın hesabını dondurması karşısında sarı lacivertli taraftarlar 21 yaşındaki kaleciye destek olmaya başladı. SeniSeviyoruzAltayBayındır etiketi ile tweetler atılarak Altay Bayındır'a moral vermeye çalıştı.

Altay Bayındır Twitter'da kısa zamanda trend topic oldu.