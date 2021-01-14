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Fenerbahçeli eleştiriler sonrası hesabını dondurdu

'nin başarılı kalecisi , sarı lacivertli camianın 'ordinaryüs' lakaplı ve tribün liderlerinden ’yı ölüm yıldönümünde mesaj atarak andı. 'ın 'yı anması bazı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı. Altay, tepkilerin ardından Twitter hesabınını dondurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:48
Fenerbahçeli Altay Bayındır eleştiriler sonrası hesabını dondurdu

'de bu sezon gösterdiği performans ile göz dolduran , sarı lacivertli camianın 'ordinaryüs' lakaplı ve tribün liderlerinden 'yı ölüm yıldönümünde mesaj atarak andı.

Bayındır'ın Sefa Kalya'yı anması sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı. Altay'ın attığı mesajın altına yoğun eleştiri geldi.

HESABINI DONDURDU

Bunun üzerine Altay Bayındır Twitter hesabını dondurdu. Altay'ın hesabını dondurması karşısında sarı lacivertli taraftarlar 21 yaşındaki kaleciye destek olmaya başladı. SeniSeviyoruzAltayBayındır etiketi ile tweetler atılarak Altay Bayındır'a moral vermeye çalıştı.

Altay Bayındır Twitter'da kısa zamanda trend topic oldu.

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