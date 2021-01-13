Haberler Fenerbahçe Ali Koç için flaş iddia

için flaş iddia

Başkanı 'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkanı 'un bu göreve gelmesi için başkanlarının çoğunun ısrarcı davrandığı öğrenildi. Koç'un da bu göreve sıcak baktığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Ali Koç için flaş iddia

Başkanı 'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkanı 'un bu göreve gelmesi için başkanlarının çoğunun ısrarcı davrandığı öğrenildi. Koç'un da bu göreve sıcak baktığı ileri sürüldü.

BAŞKANLAR BULUŞTU
Sarı-lacivertlilerin patronu Ali Koç, dün . Lig takımlarından Başkanı ile bir araya geldi. Öğle yemeğinde bir araya gelen taraflar, birbirlerine forma hediye ederken, birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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