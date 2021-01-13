Ali Koç için flaş iddia

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu göreve gelmesi için Süper Lig başkanlarının çoğunun ısrarcı davrandığı öğrenildi. Koç'un da bu göreve sıcak baktığı ileri sürüldü.



BAŞKANLAR BULUŞTU

Sarı-lacivertlilerin patronu Ali Koç, dün TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir araya geldi. Öğle yemeğinde bir araya gelen taraflar, birbirlerine forma hediye ederken, birçok konu hakkında görüş alışverişinde bulundu.