Haberler Fenerbahçe İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

'de gündem ! "'nin tek rakibi..."

Son dakika transfer haberi... Ara transfer döneminin başlamasıyla tekrar gündeme gelen -Fenerbahçe flörtü 'de olduğu gibi 'de de gündem oldu. İngiltere basını yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu manşetlere taşırken, bu yıl kalan maaşının tarafından da ödeneceği iddia etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:14
İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

Adı devre arası transfer döneminde ile anılan , İngiliz basınında manşetlerden düşmüyor. İngilizler de yıldız futbolcunun rekorlar kırarak 'e geldiğini ama şimdi bedavaya 'ye gidebileceğini yazdı.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından olan , devre arası transfer döneminde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

'de forma giyen yıldız futbolcu ile temaslarını güçlendiren , bu oyuncunun transferi için maddi kaynaklar ararken, İngiliz basını da bu transferi sayfalarından düşürmüyor.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

Ada basında birçok gazete, Özil- transferini bugün okuyucularıyla paylaştı. Gazetelerde Özil'in rekor ücretle 'e transfer olduğu ve şimdi bedavaya 'nin yolunu tutacağı belirtildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

Öte yandan haftada 350 bin sterlin kazanan Özil'in, bu yıl kalan maaşının tarafından da ödeneceği iddia edildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

FENERBAHÇE'NİN TEK RAKİBİ: "DC UNİTED"
transferinde 'nin tek savaşmadığı da belirtildi. ABD Ligi takımlarından DC United'ın da bu transferde yer aldığı vurgulanırken, yapılan haberde iki takımın eksileri ve artıları okuyuculara duyuruldu.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

DC United'ın Özil transferiyle, Amerika'da 'M10 ( 10)' markası oluşturmak ve pazarda büyük ses uyandırmak istediği belirtildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

FENERBAHÇE'NİN ARTISI: AMİNE GÜLŞE!
Özil transferinde İngilizler, 32 yaşındaki yıldızın eşi Amine Gülşe'nin büyük rol oynadığını yazdı.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

Amine Gülşe'nin, düğününü İstanbul'da yapması ve mesleği olan oyunculuğa 'de devam etmek istemesi transferde kulübünü lehine bir artı olduğu ifade edildi.

İngiltere'de gündem Mesut Özil! "Fenerbahçe'nin tek rakibi..."

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların 'e duydukları hayranlık da bu transferde terazinin tarafında olduğunu belirtildi.

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