Haberler Fenerbahçe MHY varsa sorun yok

varsa sorun yok

Son 5 maçta 11'de sahaya çıkan , performansıyla hocası 'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:49 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
MHY varsa sorun yok
Son 5 maçta 11'de sahaya çıkan , performansıyla hocası 'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Özellikle son maçında oyunun iki yönünü kullanan 'nin istatistikleri de dikkatlerden kaçmadı. Maçın ardından ilk olarak Erol 'un tebrik ettiği yıldız futbolcu, sahada kaldığı 68 dakikada 63 kez topla buluştu, yüzde 93.3 pas isabetiyle oynadı. 12 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrılan Mert'in yarın oynanacak maçına da 11'de başlayacağı belirtildi. Bu arada Bulut'un Mert'e, "Katkın çok büyük. Motivasyonunu bozmadan böyle devam etmelisin" dediği öğrenildi.

26 yaşındaki orta saha, eleştirileri övgüye çevirdi
SON DAKİKA