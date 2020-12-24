Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Son dakika haberleri: 'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Son dakika haberleri... 'de ara transfer döneminin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe'de gündem ... Performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan 17 yaşındaki genç yıldız için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:33 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 19:58
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Ocak ayı dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşması gündemde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Özellikle sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki gelecek vaadeden genç yıldız için günden güne yeni gelişmeler gündemde.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandığını söylemişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanabileceği de gelen bilgiler arasındaydı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Genç yıldız için İspanyol devi Barcelona gibi dev kulüpler sıraya girmişken, son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Edinilen bilgiye göre; Borussia Dortmund ve Schalke, on numara oyuncusu için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Bu sezon ile 3 resmi maça çıkan da Bundesliga'ya gitmek istediği öğrenildi.

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