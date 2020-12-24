Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ömer Faruk Beyaz'a 2 dev talip daha! Ayrılmak istiyor...

Ocak ayı transfer dönemine az bir zaman kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekibin kadrosuna katacağı isimlerin yanı sıra bazı oyuncularla da vedalaşması gündemde...

Özellikle sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişerek, yetenekleri ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan 17 yaşındaki gelecek vaadeden genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için günden güne yeni gelişmeler gündemde.

Genç oyuncu için takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin çıkması üzerine geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu konuyla alakalı açıklamalarda bulunmuştu.

Belözoğlu yaptığı açıklamada genç futbolcunun menajeriyle iki kez görüştüğünü ve sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandığını söylemişti.

Avrupa'dan birçok takımın listesinde olduğu ileri sürülen Ömer'in imzayı attıktan sonra oynayabileceği bir kulübe kiralanabileceği de gelen bilgiler arasındaydı.

Genç yıldız Ömer Faruk Beyaz için İspanyol devi Barcelona gibi dev kulüpler sıraya girmişken, son olarak Bundesliga iddiası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Borussia Dortmund ve Schalke, on numara oyuncusu için harekete geçti. İki ezeli rakipten Dortmund'un elinin daha güçlü olduğu iddia ediliyor.