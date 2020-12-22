Fenerbahçe kötü gidişatı sonlandırmak istiyor

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda yarın 19:00'da başlayacak maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Kadıköy'de bu sezon galip gelmekte zorluk yaşayan sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir mücadelesiyle yeniden çıkış arayacak.



1 POZİTİF 6 SAKAT 1 CEZALI

Sakatlıklar ve hastalıklar sebebiyle 8 futbolcusundan yararlanamayacak olan Erol Bulut'un ise Başakşehir maçına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak konusu. Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe'de her ne kadar alternatif bir kadro kurulsa da hayati öneme sahip mücadele öncesinde Samandıra'da yoğun bir mesai söz konusu. Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan'ın testi pozitif çıktığı için bir süre takımdan ayrı kalacak. Ayrıca Jose Sosa, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Tolga Ciğerci ve Mauricio Lemos'un sakatlıkları bulunurken Dimitris Pelkas ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.



EROL BULUT TEMKİNLİ

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, Medipol Başakşehir maçı öncesinde temkinli hareket ediyor. Hafta sonunu BAY geçmeden önce karşılaşacakları Başakşehir maçından galip gelmek için her yolu deneyecek olan Erol Bulut, yeni yıl öncesinde kötü bulutları dağıtmanın peşinde. 11'i kurmaya çalışan Erol Bulut'un eksikler nedeniyle canı bir hayli sıkkın. Geçtiğimiz yılın şampiyonunu yenmek için teknik heyet ve futbolcular ile sürekli toplantılar yapan Erol Bulut'un, zorlu mücadeleye şu 11'le çıkması bekleniyor: "Altay, Gökhan (Nazım), Serdar, Tisserand (Sadık), Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Ferdi, Thiam, Cisse"