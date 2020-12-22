Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda birçok transfer gerçekleştirerek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sezona harika bir başlangıç yapmıştı.

Üst üste alınan galibiyetler sonrası camia içinde 'şampiyonluk' güçlü şekilde konuşulmaya başlanmıştı. Ancak son haftalarda durum tersine döndü. Art arda gelen başarısız sonuçlar taraftarları ve takımı yeniden strese soktu.

Fenerbahçe'nin sezona iyi başlamasında pay sahiplerinden biri olan yeni transfer Jose Sosa ise, alınan bu başarısız sonuçların bir numaralı sorumlusu olarak gösterilmeye başlandı.

Arjantinli yıldız, orta sahada yavaş kalması ve isteksiz futbolu nedeniyle tepki çekerken, istatistikler ise bunu tam tersini gösterdi.

SOSA YOKSA GALİBİYET DE YOK!

Öyle ki Fenerbahçe, bu sezon topladığı 23 puanın hepsini Sosa'nın forma giydiği maçlarda elde ederken, Tangocu'nun oynamadığı 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.