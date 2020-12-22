Haberler Fenerbahçe Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

Varlığı dert yokluğu dert! 'de ilginç istatistiği...

'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı , sezona müthiş bir başlangıç yaparken, son haftalarda sergilediği performansla ise eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Arjantinli yıldızın sahada olduğu maçlar ile oynamadığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar ise dikkat çekti. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 13:46
Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda birçok gerçekleştirerek kadrosunu güçlendiren , sezona harika bir başlangıç yapmıştı.

Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

Üst üste alınan galibiyetler sonrası camia içinde 'şampiyonluk' güçlü şekilde konuşulmaya başlanmıştı. Ancak son haftalarda durum tersine döndü. Art arda gelen başarısız sonuçlar taraftarları ve takımı yeniden strese soktu.

Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

'nin sezona iyi başlamasında pay sahiplerinden biri olan yeni ise, alınan bu başarısız sonuçların bir numaralı sorumlusu olarak gösterilmeye başlandı.

Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

Arjantinli yıldız, orta sahada yavaş kalması ve isteksiz futbolu nedeniyle tepki çekerken, istatistikler ise bunu tam tersini gösterdi.

Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

SOSA YOKSA GALİBİYET DE YOK!
Öyle ki , bu sezon topladığı 23 puanın hepsini Sosa'nın forma giydiği maçlarda elde ederken, Tangocu'nun oynamadığı 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Varlığı dert yokluğu dert! Fenerbahçe'de ilginç Jose Sosa istatistiği...

Sarı-lacivertliler, Sosa'nın oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Arjantinli yıldız 672 dakika sahada kalırken, 'a 2-0 ve FK'ya 3-1 mağlup olunan karşılaşmalarda ağrıları nedeniyle forma giyemedi.

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