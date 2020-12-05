İhsan Teyze vefat etti

Sarı-lacivertli kulüp resmi hesaplarından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Çubuklu'ya olan sonsuz sevgisiyle hepimizin kalbine kazınan İhsan Teyzemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız her zaman kalbimizde olacaksınız. Hepimizin başı sağolsun" dedi. İhsan Teyze'nin eşi Mümtaz Güngörenler de 2013 yılında vefat etmişti.