Sarı-lacivertli kulüp resmi hesaplarından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Çubuklu'ya olan sonsuz sevgisiyle hepimizin kalbine kazınan İhsan Teyzemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İhsan Teyzemiz ve Mümtaz Amcamız her zaman kalbimizde olacaksınız. Hepimizin başı sağolsun" dedi. İhsan Teyze'nin eşi Mümtaz Güngörenler de 2013 yılında vefat etmişti.
İhsan Teyze vefat etti
Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden İhsan Güngörenler hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 06:50